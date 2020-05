Coronavirus: Le Concessionarie Autocrocetta, SUZUKI Autogrup S e VOLVO AutoGrup si preparano a ripartire. (Di venerdì 1 maggio 2020) Da lunedì 4 maggio la fase 2, con la riapertura delle sedi Le Concessionarie Autocrocetta, SUZUKI AutoGrup S e VOLVO AutoGrup si preparano a ripartire. La formazione del personale sulle procedure di prevenzione, la tecnologia di sanificazione professionale e l’adozione degli strumenti di protezione sono le misure messe in campo dalle Concessionarie punto di riferimento per la Provincia di Torino e non solo. Da lunedì 4 maggio riaprirà Autocrocetta, Concessionaria Ufficiale BMW, MINI e BMW Motorrad, che ha dato vita al progetto Sanicare impiegando Ozonizzatori professionali per la sanificazione di ambienti e vetture. Anche le Concessionarie SUZUKI AutoGrup S e VOLVO AutoGrup torneranno al servizio dei propri clienti da lunedì 4 maggio riaprendo le proprie Sedi di vendita. I servizi di consulenza a distanza implementati dalle ... Leggi su newsmondo Coronavirus Fase 2 - dal 4 maggio via libera alle fabbriche di auto e alle concessionarie (Di venerdì 1 maggio 2020) Da lunedì 4 maggio la fase 2, con la riapertura delle sedi LeS esi preparano a ripartire. La formazione del personale sulle procedure di prevenzione, la tecnologia di sanificazione professionale e l’adozione degli strumenti di protezione sono le misure messe in campo dallepunto di riferimento per la Provincia di Torino e non solo. Da lunedì 4 maggio riaprirà, Concessionaria Ufficiale BMW, MINI e BMW Motorrad, che ha dato vita al progetto Sanicare impiegando Ozonizzatori professionali per la sanificazione di ambienti e vetture. Anche leS etorneranno al servizio dei propri clienti da lunedì 4 maggio riaprendo le proprie Sedi di vendita. I servizi di consulenza a distanza implementati dalle ...

