Concerto Primo Maggio 2020: il cast (Di venerdì 1 maggio 2020) Vasco Rossi Andrà in onda questa sera per circa quattro ore – dalle 20.00 a mezzanotte – la nuova edizione del Concerto del Primo Maggio, sempre in diretta su Rai 3 (e in contemporanea su Radio 2). L’evento, in seguito alla pandemia Covid-19, quest’anno sarà unicamente televisivo, con le esibizioni dalla sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e da altre località sparse per l’Italia proposte dai cantanti stessi. Condotto da Ambra Angiolini dal Teatro Delle Vittorie, da dove ‘lancerà’ le clip degli artisti, ecco il cast atteso al Concertone 2020: Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Gianna Nannini, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo ... Leggi su davidemaggio Concerto primo maggio 2020 in tv e live streaming : dove vederlo

