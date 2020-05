Codacons, esposto contro Fitch a Procura Roma per Manipolazione mercato dopo taglio rating Italia (Di venerdì 1 maggio 2020) (Teleborsa) – esposto di Codacons alla Procura della Repubblica di Roma contro Fitch per possibile Manipolazione del mercato. A presentarlo il “Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori” che chiede di accertare la correttezza della decisione dell’agenzia internazionale di valutazione del credito che ha appena tagliato il rating dell’Italia a BBB-. Le valutazioni degli Stati in condizioni straordinarie come quella provocata dall’emergenza coronavirus possono produrre danni economici abnormi e irreversibili – spiega il Codacons – e in tale contesto, infatti, l’Italia e altri Paesi sono costretti a operare in deroga al patto di stabilità, col superamento dei limiti di deficit/Pil e debito. Qualsiasi valutazione da parte delle agenzie di rating potrebbe ... Leggi su quifinanza Coronavirus : Codacons - esposto contro Oms a procura Milano

Coronavirus : Codacons - esposto contro Oms a procura Milano

Coronavirus : Codacons - esposto contro Oms a procura Milano (Di venerdì 1 maggio 2020) (Teleborsa) –dialladella Repubblica diper possibiledel. A presentarlo il “Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori” che chiede di accertare la correttezza della decisione dell’agenzia internazionale di valutazione del credito che ha appena tagliato il rating dell’Italia a BBB-. Le valutazioni degli Stati in condizioni straordinarie come quella provocata dall’emergenza coronavirus possono produrre danni economici abnormi e irreversibili – spiega il– e in tale contesto, infatti, l’Italia e altri Paesi sono costretti a operare in deroga al patto di stabilità, col superamento dei limiti di deficit/Pil e debito. Qualsiasi valutazione da parte delle agenzie di rating potrebbe ...

NonnaMaria15 : RT @gabrillasarti2: Tante querele al #Governodeibugiardi Ci sarà un Procuratore onesto e non di sinistra che ne accoglierà almeno una ? ht… - gabrillasarti2 : Tante querele al #Governodeibugiardi Ci sarà un Procuratore onesto e non di sinistra che ne accoglierà almeno una ? - generacomplotti : RT @oglioponews: Codacons, esposto contro le fake news legate alla relazione Coronavirus-stalle dopo il comunicato di Coldiretti https://… - Andreacocco87 : #FITCH: DOPO TAGLIO RATING ITALIA #CODACONS PRESENTA ESPOSTO PER TURBATIVA DI MERCATO - MMartelli6 : @CarloRienzi @Codacons Ho letto esposto Corte dei conti mascherine protezione civile Sardegna pagate a un prezzo ma… -