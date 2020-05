Uno Maggio Taranto | nessun concertone ma un docufilm su La7 Intervengono anche Elisa | i

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 30 aprile 2020) UnoLibero e Pensante Come accaduto per il Concerto del Primol‘Unotarantino, la manifestazione che da sette anni vuole sensibilizzare sulle difficoltà della città pugliese, non si ferma ma cambia necessariamente forma. Il concerto – organizzato da Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti – non ci sarà. La scelta, infatti, è stata quella di sostituire la classica manifestazione di piazza con una serie di interventi sui social e con un, che andrà in onda domani, in seconda serata su La7, subito dopo Propaganda Live di Zoro. “Il racconto audiovisivo si svilupperà attraverso una serie di stanze tematiche in cui verranno ospitati contributi di artisti e testimonianze volte a raccontare la storia die le sue battaglie per fronteggiare l’emergenza ...