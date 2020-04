Una Vita Trame dal 4 all' 8 maggio 2020 | Telmo furioso con Ursula per avergli nascosto

a_padellaro : Ho fatto il cronista politico per una vita, mai mi era capitato di assistere al linciaggio mediatico di un premier… - lucianonobili : Il braccio di ferro sulla vita dei cittadini è sempre sbagliato. Ma resta paradossale aver regionalizzato la gestio… - matteosalvinimi : 'Prima gli italiani' per noi non è uno slogan, ma una ragione di vita ???? (2/2) - Pietro13774113 : RT @Montecitorio: Minuto di silenzio per la morte dell'agente della @poliziadistato #Apicella. Il Presidente @Roberto_Fico: 'omaggio alla s… - Fiordal08016540 : RT @massysassolino: Quanti sogni ti ho dedicato tu non lo sai. Ora mettiti comoda ho una vita per raccontarteli. Così invecchiamo insieme. -

Una Vita Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Una Vita