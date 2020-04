Tamponi, quarantene, ospedali non oberati. In venti indicatori, le regole per la Fase2 (Di giovedì 30 aprile 2020) La bozza di circolare del ministero della Salute è stata presentata alle Regioni. Prevede più risorse per il tracciamento dei contatti e la misurazione degli accessi a pronto soccorso e terapie intensive. Se il tasso di riproduzione ricomincerà a crescere, pronti a una nuova... Leggi su repubblica Tamponi - quarantene - ospedali non oberati. In venti indicatori - le regole per la fase due

Coronavirus : i reali d’Europa - tra tamponi e quarantene (e la regina Elisabetta resta a casa) (Di giovedì 30 aprile 2020) La bozza di circolare del ministero della Salute è stata presentata alle Regioni. Prevede più risorse per il tracciamento dei contatti e la misurazione degli accessi a pronto soccorso e terapie intensive. Se il tasso di riproduzione ricomincerà a crescere, pronti a una nuova...

Coronavirus, a San Marino 6 positivi e nessun decesso

SAN MARINO. Aggiornamento odierno del Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: i casi Covid-19 (positivi a test molecolare) registrati complessivamente dall’inizio della infezione ad oggi sono 569 (c ...

