Santelli "riapre" la Calabria, conflitto Stato-Regioni si esaspera (Di giovedì 30 aprile 2020) Calabria cavia d’Italia di fronte all’epidemia di Covid-19, in curva discendente sì ma affatto debellata. Con una decisione del tutto inattesa e un’ordinanza notturna, la Regione guidata dal centrodestra da oggi apre persino bar e ristoranti, anticipando non solo il lockdown del governo, che scade il 3 maggio, ma dando anche via libera alle aperture di attività che almeno fino a fine mese prossimo in tutta Italia resteranno chiuse proprio perché considerate più a rischio contagio. Scontro tra Regioni e governo. Boccia: 'Ordinanze contrarie a DPCM saranno impugnate' Alcune Regioni potrebbero essere diffidate. Il governo, tramite il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ha replicato molto seccamente che o Santelli ritira l’ordinanza, o si procederà secondo le vie di ... Leggi su blogo Jole Santelli è preoccupatissima per il Coronavirus - per questo riapre i bar

Coronavirus - la Calabria ?riapre? per prima. Sindaci e Governo contro Jole Santelli

