Reddito di cittadinanza in carcere a imprenditore ferrarese detenuto: ha quote in 7 società (Di giovedì 30 aprile 2020) Ha incassato, per mesi, il Reddito di cittadinanza. E questo nonostante si trovasse in carcere. L’incredibile vicenda riguarda un detenuto. Che era recluso in carcere in seguito a diverse sentenze di condanna. Ed è riuscito, comunque, a ricevere, per mesi, il Reddito di cittadinanza. A scoprirlo sono stati, attraverso una serie di controlli incrociati, i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di Finanza di Ferrara. Che hanno denunciato l’uomo, un imprenditore ferrarese di 67 anni, con l’accusa di aver dichiarato il falso. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, l’imprenditore avrebbe omesso di comunicare all’Inps, nella cosiddetta Dsu, la dichiarazione sostitutiva unica, il possesso di quote di partecipazioni detenute in sette società. quote acquistate tra il 2016 e il 2019, per oltre 50 mila euro. Per ottenere ... Leggi su secoloditalia Prende il reddito di cittadinanza ma è in carcere : rischia un supplemento di pena

