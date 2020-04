Pochettino promette | «Prima di morire tornerò ad allenare il Tottenham»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Manuelha parlato BT Sports svelando il suo sogno di voler tornare adil. Le parole del tecnico In un’intervista a BT Sports, Manuelha svelato il suo sogno di voler tornare adil. Queste le sue parole.– «Sono però sicuro, dentro di me, cheo poi le nostre strade torneranno ad incrociarsi. Il mio sogno è quello di poter tornare per terminare quello che abbiamo iniziato. Siamo arrivati a un passo dalla vittoria di Premier League e Champions, ma ci siamo fermati sul più bello.divoglio tornare adil, perché mi piacerebbe vincere anche solo un titolo anche per ringraziare la tifoseria che vorrei ripagare per tutti gli sforzi e l’appoggio che mi hanno dimostrato negli anni». Leggi su Calcionews24.com