Penultimatum di Renzi a Conte: "Sul crinale populista non staremo al suo fianco" (Di giovedì 30 aprile 2020) Se lei sceglierà la strada del populismo, non staremo al suo fianco. Se lei sceglierà la strada della politica la aspetteremo là”. In Senato arriva il penaultimatum di Matteo Renzi al premier Giuseppe Conte.Il leader di Italia viva spiega: “Il suo intervento, presidente Conte, esige risposte in nome della libertà e della verità: gli italiani per l’emergenza sanitaria sono in uno stato che ricorda gli arresti domiciliari. Non ne usciamo con un paternalismo populista o una visione priva di politica. Nessuno le ha chiesto di riaprire tutto, abbiamo chiesto riaperture con gradualità e proporzionalità”.Renzi continua: “Non possiamo delegare tutto alla comunità scientifica. In passato il Paese troppe volte la politica ha abdicato. Non possiamo chiedere a un virologo come combattere la disoccupazione, tocca ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 aprile 2020) Se lei sceglierà la strada del populismo, nonal suo. Se lei sceglierà la strada della politica la aspetteremo là”. In Senato arriva il penaultimatum di Matteoal premier Giuseppe.Il leader di Italia viva spiega: “Il suo intervento, presidente, esige risposte in nome della libertà e della verità: gli italiani per l’emergenza sanitaria sono in uno stato che ricorda gli arresti domiciliari. Non ne usciamo con un paternalismoo una visione priva di politica. Nessuno le ha chiesto di riaprire tutto, abbiamo chiesto riaperture con gradualità e proporzionalità”.continua: “Non possiamo delegare tutto alla comunità scientifica. In passato il Paese troppe volte la politica ha abdicato. Non possiamo chiedere a un virologo come combattere la disoccupazione, tocca ...

