Parrucchieri e lockdown | la foto dalla Svizzera per protestare contro Conte

Leggi su bufale

(Di giovedì 30 aprile 2020) Un post pubblicato su Facebook mostrerebbe unain cui vediamo l’interno del salone di un parrucchiere in cui dipendenti e clienti indossano la mascherina. Laviene presentata come un atto di protesta nei confronti delfirmato dada parte deiitaliani. È vero, in effetti, che dal 27 aprile inhanno riaperto veterinari, studi medici, studi dentistici, fisioterapisti, centri di giardinaggio e. Un’apertura che ha fatto arrabbiare iitaliani che sono costretti a riaprire, invece, solamente dall’1 giugno e proprio per questo lamentano un forte malnto insieme agli estetisti. Tuttavia le nuove aperture innon trovano consenso dappertutto: ieri 29 aprile un frontaliere di Varese è stato ascoltato da VareseNews e ha raccontato di non sentirci al sicuro ...