Meteo Roma: previsioni per venerdì 1 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Meteo Roma: previsioni per venerdì 1 maggio Tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino, nuvolosità in aumento nel pomeriggio sempre senza fenomeni; cieli irregolarmente nuvolosi in serata. Temperature comprese tra +15°C e +22°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 1 maggio Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio, nubi in aumento al pomeriggio con isolate piogge a ridosso dei rilievi; precipitazioni possibili anche in serata sugli Appennini, asciutto altrove. Meteo Italia: previsioni per venerdì 1 maggio Al Nord: Al mattino locali piogge su Alpi occidentali, Liguria e Friuli, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio tempo instabile con piogge sparse su Alpi, prealpi, Appennino e pianure limitrofe, variabilità asciutta altrove. In serata ancora tempo instabile con piogge ... Leggi su romadailynews Meteo Roma del 30-04-2020 ore 06 : 10

Meteo ROMA : qualche disturbo - più SOLE nel weekend con temperature in rialzo

