Maria De Filippi | «Il Vangelo | il mio libro del cuore»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) Maria De Filippi non è una donna che ama stare ferma. Nel primo pomeriggio di un giorno feriale, con la primavera che bussa alla finestra e le misure della Fase 2 a un passo dal diventare realtà, è agli studi sulla Tiburtina per mettere a punto il nuovo show della prima serata di Canale 5, una delle poche novità di un palinsesto puntellato dalle repliche e tiranneggiato dall’informazione: Amici Speciali – Con TIM insieme per l’Italia, quattro serate che si impegnano a costruire un domani migliore, più carico, più ottimista. «L’idea è aiutare la Protezione Civile: i ragazzi, i ballerini e i cantanti, si esibiscono per questo. Sono stati carini perché non hanno mai vissuto il problema della gara, che per molti altri diventa un problema» racconta Maria al telefono, la voce calda, riconoscibile anche se in mezzo ci fossero un metro di distanza e una mascherina sulla bocca. https://twitter.com/AmiciUfficiale/status/1254878560214491136