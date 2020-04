Lockdown Italia – Cronache da un Paese in Quarantena | 34 Il Brando

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Piani per l’estate. Confino per confino. Il primo giorno di scuola. Ile la nana. Le vie dell’amore. Il 4 maggio. Giovedì, 30 aprile 2020. Ho fatto sentire a Stefania un assaggio della musica che ho buttato giù. Dice che è una figata. Esagera. Devo ancora metterci mano, sistemare gli arrangiamenti, ma già mi assicura che quando le darò il via libera manderà tutto a Shenzen, raccomandandosi che la mia musica venga utilizzata per la sfilata in streaming. Mi ha anche detto quanto intende chiedere. A me sembrano un sacco di soldi, ma lascio fare a lei, che davvero non ci capisco nulla di come funziona in quell’ambiente. Mi basta passare il tempo in garage, a comporre, senza pensare ad altro. In fondo, a casa o in garage, non è che cambi poi molto, sempre rintanati siamo. Però, al buio, mi concentro di ...