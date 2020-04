La nostra vita regolata da algoritmi: cinque indicatori da rispettare (Di giovedì 30 aprile 2020) Luca Sablone Il sistema di monitoraggio riguarderà le probabilità di una crescita dei positivi e l'impatto del virus: la prima valutazione sarà effettuata l'11 maggio La fase 2 dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo l'Italia si prepara a entrare nel vivo: a partire da lunedì 4 maggio prenderanno il via gli allentamenti decisi dal governo per quanto riguarda gli spostamenti verso i congiunti. A subire una variazione sarà anche il modulo dell'autocertificazione, che dovrà essere compilato seguendo 4 regole ben precise: su tutte bisognerà pecificare nello spazio "a questo riguardo dichiara che..." che si tratta di una visita a un "congiunto", inserendo soltanto il grado di parentela ma non l'identità per motivi di privacy. Le nostre vite in realtà saranno regolate dagli algoritmi che verranno impiegati nel ... Leggi su ilgiornale Fase 2 dal 4 maggio - il decreto su congiunti - mascherine e spostamenti : come cambierà la nostra vita

Tutti abbiamo una farfalla blu nella nostra vita. Questa leggenda ce lo insegna

Italia Viva : “Coronavirus non ferma nostra attività politica” (Di giovedì 30 aprile 2020) Luca Sablone Il sistema di monitoraggio riguarderà le probabilità di una crescita dei positivi e l'impatto del virus: la prima valutazione sarà effettuata l'11 maggio La fase 2 dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo l'Italia si prepara a entrare nel vivo: a partire da lunedì 4 maggio prenderanno il via gli allentamenti decisi dal governo per quanto riguarda gli spostamenti verso i congiunti. A subire una variazione sarà anche il modulo dell'autocertificazione, che dovrà essere compilato seguendo 4 regole ben precise: su tutte bisognerà pecificare nello spazio "a questo riguardo dichiara che..." che si tratta di una visita a un "congiunto", inserendo soltanto il grado di parentela ma non l'identità per motivi di privacy. Le nostre vite in realtà saranno regolate dagliche verranno impiegati nel ...

luigidimaio : Vogliamo ripartire, ma serve prudenza. Ci sono dei rischi sanitari alti che ci vengono certificati dalla comunità… - NicolaPorro : Il discorso di #Conte sulla #Fase2? L'analisi politicamente scorretta di @Capezzone a @QRepubblica ???? - RaiTre : 'La musica accompagna i momenti importanti della nostra vita, ed oggi più che mai continuerà a farlo.'… - MariaConversano : @roma_paoletta Renzi è la persona più pericolosa, fra quelle in parlamento, per la nostra vita futura e per le prospettive che abbiamo. - giogryffindor13 : RT @Sunrisiam: In che senso la gente sta attaccendo tommaso zorzi per quello che ha detto su harry styles Come se non avessimo avuto tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : nostra vita Oms: "Svezia possibile esempio nostra vita con il virus" Adnkronos Cispadana, terza corsia autostradale, idrovia e scuole: 2 miliardi per il Ferrarese

Il piano di opere pubblice per la ripresa post Covid: dalla Regione Emilia Romagna un’iniezione di 14 miliardi. Bonaccini: interventi trasversali FERRARA. Una “cura” massiccia di investimenti, con un’ ...

Lugo, Davide Ranalli: riorganizzare le città, gli spazi, la vita delle comunità, un pensiero alto per affrontare una crisi inedita

Sulla Fase 2 dopo il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale abbiamo sentito anche quello di Lugo Davide Ranalli. E anche lui non lesina critiche al Premier Conte. Soprattutto per le troppe aspettative ...

Il piano di opere pubblice per la ripresa post Covid: dalla Regione Emilia Romagna un’iniezione di 14 miliardi. Bonaccini: interventi trasversali FERRARA. Una “cura” massiccia di investimenti, con un’ ...Sulla Fase 2 dopo il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale abbiamo sentito anche quello di Lugo Davide Ranalli. E anche lui non lesina critiche al Premier Conte. Soprattutto per le troppe aspettative ...