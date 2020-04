INFORMATIVA CONTE | DIRETTA CAMERA E SENATO “Se meno contagi | nuove riaperture”

Agenzia_Ansa : Domani @GiuseppeConteIT al Senato. Informativa in Aula sull'emergenza #Coronavirus. #Lega e #Fdi all'attacco. Mozi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Conte difende la sua strategia. Attesa per l'informativa del premier in Parlamento #Fase2 #ANSA… - SkyTG24 : #Coronavirus ??L’informativa di #Conte alla Camera - sheseffe : RT @mir_i_care: #Conte oggi quando andrà in Parlamento per l'informativa e troverà i leghisti che 'protestano' per '''aiutare l'Italia''' #… - marilia1sca : RT @Mamox__: Senza parole. Sono morti il 90% dei nonni tra Bergamo e Brescia e questi stanno litigando per la mascherina in aula. Senza par… -

INFORMATIVA CONTE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : INFORMATIVA CONTE