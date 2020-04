In Portogallo si riparte: “Campionato di calcio riprende alla fine di maggio” (Di giovedì 30 aprile 2020) C’è un altro campionato, quello portoghese, che a breve ripartirà. Lo ha annunciato il Ministro dell’Economia del paese, Pedro Siza Vieira, che ha annunciato che il torneo riprenderà alla fine di maggio. E – come si legge su Record – sarà possibile fare attività sportiva all’aperto.L'articolo In Portogallo si riparte: “Campionato di calcio riprende alla fine di maggio” calcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Il Portogallo Riparte Dopo L’Epidemia con Soli 714 Decessi. Il Motivo? Investimenti Continui nella Sanità Pubblica

Il massimo campionato portoghese dovrebbe ripartire il 30 maggio. Si aspetta solo l'approvazione del protocollo sanitario. Mentre in Europa alcuni campionati sono già stati dichiarati chiusi e per alt ...

