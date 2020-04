Hollywood, recensione della serie Netflix di Ryan Murphy (Di giovedì 30 aprile 2020) Ryan Murphy è tornato su Netflix e stavolta ci porta a rivivere la magia di Hollywood. Il geniale scrittore dimostra ancora una volta di essere una penna sopraffina e racconta in una mini serie di 7 episodi come la potenza del cinema possa essere fondamentale per cambiare la storia. Hollywood è la metafora esatta di come la settima arte abbia saputo essere ancora di salvezza nella vita di tanti artisti sognatori, ma anche di come sia da sempre il più grande megafono per le problematiche sociali. Ryan Murphy racconta quindi i problemi di chi arriva ad Hollywood sognando di sfondare, ma soprattutto immagina il coraggioso tentativo di realizzare un film con una protagonista di colore. La mini serie iniziata come il racconto delle vicissitudini dell’aspirante attore Jack Castello, che nel frattempo per arrivare a fine mese fa il gigolò sotto copertura, si ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 aprile 2020)è tornato sue stavolta ci porta a rivivere la magia di. Il geniale scrittore dimostra ancora una volta di essere una penna sopraffina e racconta in una minidi 7 episodi come la potenza del cinema possa essere fondamentale per cambiare la storia.è la metafora esatta di come la settima arte abbia saputo essere ancora di salvezza nella vita di tanti artisti sognatori, ma anche di come sia da sempre il più grande megafono per le problematiche sociali.racconta quindi i problemi di chi arriva adsognando di sfondare, ma soprattutto immagina il coraggioso tentativo di realizzare un film con una protagonista di colore. La miniiniziata come il racconto delle vicissitudini dell’aspirante attore Jack Castello, che nel frattempo per arrivare a fine mese fa il gigolò sotto copertura, si ...

