Harrison Ford sotto indagine: non ha ascoltato la torre di controllo durante un atterraggio, “sfiorata la tragedia” (Di giovedì 30 aprile 2020) Harrison Ford è sotto indagine per una manovra azzardata compiuta in fase di atterraggio mentre pilotava il suo aereo. È successo lo scorso venerdì in un piccolo aeroporto della zona di Los Angeles, come riferisce il sito Tmz: l’attore, 77 anni, era in contatto con la torre di controllo per atterrare ma ha frainteso un’ordine e ha rischiato l’incidente. Stando a quanto riportato da Tmz, l’operatore della torre di controllo di Hawthorne con cui Ford era in contatto per l’atterraggio gli avrebbe intimato di attendere prima di proseguire con le manovre poiché in quel momento sulla pista c’era già un altro aereo. L’attore però ha continuato imperterrito, virando sulla via di rullaggio e ritrovandosi così nelle vicinanze di quell’altro aereo che stava praticando delle manovre di emergenza. Dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano Harrison Ford sotto indagine - sfiora la tragedia/ Ignora la torre di controllo e...

