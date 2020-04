Frode fiscale per 8 milioni di euro Due imprenditori arrestati a Telgate (Di giovedì 30 aprile 2020) L’accusa della Guardia di Finanza di Sarnico è omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, distruzione della contabilità e di indebite compensazioni d’imposta. Ci sono anche altri tre indagati e sono stati sequestrati beni e conti correnti per un valore di 2,3 milioni di euro. Leggi su ecodibergamo Frode fiscale : imprenditori arrestati e sequestri per 25 milioni

L’accusa della Guardia di Finanza di Sarnico è omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, distruzione della contabilità e di indebite compensazioni d’imposta. Ci sono anche altri tre indagati e ...

