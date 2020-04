Esame di Stato 2020 e terza media: data, mascherina e modalità. Le novità (Di giovedì 30 aprile 2020) Esame di Stato 2020 e terza media: data, mascherina e modalità. Le novità In attesa dell’ordinanza ministeriale attesa per la prossima settimana, già si sa qualche informazione per quanto riguarda l’Esame di Stato 2020 e l’Esame di terza media e le loro modalità di svolgimento. Ecco cosa sappiamo su data e procedura per quanto riguarda lo svolgimento degli esami. Esame di Stato 2020: la data La data di inizio dell’Esame è confermata per il 17 giugno, che originariamente era la data nella quale si sarebbe dovuto sostenere la prima prova scritta, prova che come ben sapete è stata eliminata per quest’anno in via straordinaria.Segui Termometro Politico su Google News La commissione composta dai docenti interni dovrebbe quindi riunirsi due giorni prima della data di Esame, assieme al Presidente di commissione, ... Leggi su termometropolitico Esame di stato 2020 : modalità di svolgimento e data

