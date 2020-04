Dopo 40 Giorni di Ricovero per Covid, Papà Guarisce e Torna a Casa: L’Emozionante Abbraccio con i Figli (Di giovedì 30 aprile 2020) Marco Barbieri, 56enne romano, ha combattuto la sua battaglia contro il Covid-19 e ne è uscito vincitore, Dopo quaranta Giorni di Ricovero. Quando è Tornato a Casa ha trovato ad accoglierlo, oltre ai suoi cari, tutto il vicinato. La figlia Clarissa ha postato sui social il video del commovente momento, scrivendo: “Non vedevo l’ora, sono stati quaranta Giorni infernali in cui ho pianto. Mi chiedevo senza riuscire a smettere, perché fosse accaduto proprio a me. Finché non lo si prova sulla propria pelle non lo si crede che il coronavirus possa toccarti, togliendoti da un giorno all’altro le persone che più ami, lo vediamo lontano. Ecco mio padre, una bestia, un guerriero“. Era dal 18 marzo che Marco aveva cominciato a stare male fino a un necessario Ricovero in ospedale, dove era risultato positivo al coronavirus. ... Leggi su youreduaction Coronavirus - il caso dell’inviato de Le Iene Politi - guarito dopo ben 49 giorni

Coronavirus - papà guarisce dal Covid e torna a casa a Roma dopo 40 giorni in ospedale : la sua famiglia lo accoglie così

Papà torna a casa dopo 40 giorni : l'abbraccio in strada con la famiglia è commovente (Di giovedì 30 aprile 2020) Marco Barbieri, 56enne romano, ha combattuto la sua battaglia contro il-19 e ne è uscito vincitore,quarantadi. Quando èto aha trovato ad accoglierlo, oltre ai suoi cari, tutto il vicinato. La figlia Clarissa ha postato sui social il video del commovente momento, scrivendo: “Non vedevo l’ora, sono stati quarantainfernali in cui ho pianto. Mi chiedevo senza riuscire a smettere, perché fosse accaduto proprio a me. Finché non lo si prova sulla propria pelle non lo si crede che il coronavirus possa toccarti, togliendoti da un giorno all’altro le persone che più ami, lo vediamo lontano. Ecco mio padre, una bestia, un guerriero“. Era dal 18 marzo che Marco aveva cominciato a stare male fino a un necessarioin ospedale, dove era risultato positivo al coronavirus. ...

matteosalvinimi : #Salvini: 'Oltre 750 miliardi per imprese, lo Stato c'è, l'Italia corre'. Parole di Conte del 6 aprile. Dopo 20 gio… - SirDistruggere : In Germania la curva dei contagi è risalita dopo pochi giorni dalla 'fase 2' e i tedeschi sono notoriamente inquadr… - lucasofri : Conte sta infine dicendo a Cremona che la fase 2 significa anche sistemi di tracciamento, rafforzamento dei test, s… - PaolettCataleya : RT @Teo__Visma: #Borrelli annuncia che non ci saranno più conferenze stampa. Dopo 40 giorni posso considerarlo un 'affetto stabile' e anda… - blondy90550027 : RT @IlPrimatoN: I leghisti occupano il Parlamento in segno di protesta contro Conte e la fase 2 che non è una vera fase 2. Salvini: 'Dopo 5… -