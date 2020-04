Coronavirus | Fase 2 e ripresa delle attività | in corso l’informativa urgente del premier

(Di giovedì 30 aprile 2020) Iniziata nell’Aula della Camera l’informativadel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla2 dell’emergenzae laattività economiche. Ilsvolgerà l’informativa anche al Senato alle 12:30. L’opposizione ha protestato perché ilnon ha indossato la mascherina ma il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato la decisione dei capigruppo secondo i quali dai banchi del governo è rispettata la distanza di sicurezza e quindi si può non mettere la mascherina a differenza di quanto deciso nel caso in cui si parli dai banchi dei deputati.L'articolo2 eattività: inl’informativadelConte LIVE Meteo Web.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Fase 2, 'Riaprendo tutto rischio di 151mila in rianimazione'. Relazione tecnica degli esperti al gove… - petergomezblog : Coronavirus Fase 2, Papa Francesco sconfessa la Conferenza episcopale italiana e sostiene la linea di Conte: “Prude… - Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Riportare al lavoro 4,5 milioni di persone dal 4 maggio è già un rischio, un rischio calcolato'.… - Luca_Zunino : Spostamenti tra regioni e vacanze estive: i 5 criteri che diranno cosa potremo fare. #coronavirus #COVID__19 #Fase2 - Pippo_Moscuzza : RT @fam_cristiana: #coronavirus #fase2 L’ultimo a chiudere e il primo a riaprire. Mentre l’economia è in ginocchio, lunedì scorso è riparti… -

La foto dei medici e infermieri entusiasti con alle spalle il reparto chiuso ha fatto il giro della rete. Un’immagine positiva, di speranza e di tranquillità che ha dato respiro a tanti brianzoli. L’o ...Il 4 maggio, in concomitanza con l’inizio della cosiddetta fase 2, prenderà il via anche l’attesa indagine sierologica per mappare la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 nella popolazione italiana.