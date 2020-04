Buccinasco Mi | sfiorata tragedia famigliare

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 aprile 2020)lain un appartamento a, dove, Mercoledì mattina, un uomo di 88 anni al termine di una lite con la moglie 82 enne, ha afferrato un martello e la ha colpita più volte alla testa, al volto e alle mani, dopodichè si è colpito da solo con lo stesso martello. Allertati i soccorsi, sono arrivati carabinieri e 118 che hanno soccorso l’anziana donna che presentava fratture alle mani e ferite al volto. Le condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita ed è ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano. Il marito invece è stato medicato per una ferita alla testa al San Carlo ed è stato denunciato dai militari per tentato omicidio. L'articolo(Mi):proviene da Italia Sera.