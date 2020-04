«Summertime» in streaming su Netflix è la serie tv che aspettavamo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 29 aprile 2020)non è unayoung adult come le altre. Ha il potenziale per un pubblico di tutte le età, quindi anche più grande, perché per molti versi è il primo vero «Sapore di sale» 2.0: la storia di un’estate di cui innamorarsi. La storia si ispira a Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, ma il romanzo del 1992 che ha letto (e consumato) quasi ogni trentenne (così come la sua trasposizione cinematografica, che nel 2004 ha lanciato Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio), più che una vera ispirazione, sembra segnare l'orizzonte emotivo della storia e dei personaggi di questa nuovaOriginal italiana. «Non ho letto il libro», ammette Andrea Lattanzi, interprete del personaggio di Dario. «Ho cercato di ascoltare i registi. Ognuno di noi ha creato il suo personaggio a modo ...