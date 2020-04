Sul numero di maggio - Ibride, elettriche, benzina, diesel, Gpl, metano: maxi confronto sui consumi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Oggi più che mai gli automobilisti hanno unampia possibilità di scelta tra auto a benzina, diesel, a Gpl o metano, Ibride di vario genere e pure elettriche. Tante opzioni, però, complicano ancor più la decisione. Qual è la soluzione migliore? E con quali costi? Basarsi solo sul prezzo del combustibile o dellenergia è ovviamente sbagliato, perché conta quanto se ne consuma. Per questo, dal numero di aprile di Quattroruote abbiamo introdotto un nuovo dato nelle Prove su strada: il costo necessario per percorrere 100 km, basato sul consumo reale rilevato dai nostri test. Anche se si tratta solo di una delle numerose voci di spesa per il possesso di unauto, conoscerla è utile per una scelta più consapevole. Per questo, sul numero di maggio abbiamo riunito i dati dei 291 modelli provati dal 2017 a oggi e tuttora a listino. Il ... Leggi su quattroruote Coronavirus - la verità sulla strage degli anziani a Bergamo : il numero choc

Sul numero di maggio - Ibride - elettriche - benzina - diesel - Gpl - metano : maxi confronto sui consumi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Oggi più che mai gli automobilisti hanno unampia possibilità di scelta tra auto a, a Gpl odi vario genere e pure. Tante opzioni, però, complicano ancor più la decisione. Qual è la soluzione migliore? E con quali costi? Basarsi solo sul prezzo del combustibile o dellenergia è ovviamente sbagliato, perché conta quanto se ne consuma. Per questo, daldi aprile di Quattroruote abbiamo introdotto un nuovo dato nelle Prove su strada: il costo necessario per percorrere 100 km, basato sul consumo reale rilevato dai nostri test. Anche se si tratta solo di una dellese voci di spesa per il possesso di unauto, conoscerla è utile per una scelta più consapevole. Per questo, suldiabbiamo riunito i dati dei 291 modelli provati dal 2017 a oggi e tuttora a listino. Il ...

Trent’anni dalla storica impresa del secondo scudetto, ma anche e soprattutto trent’anni scivolati via nella vana attesa di un altro tricolore. La festosa ricorrenza di oggi rappresenta per il Napoli ...

È già scattata la fase 2 nelle terapie intensive. Dal mese di aprile hanno cominciato a svuotarsi, all’inizio in modo lento, poi rapidamente. Alcuni pazienti escono dalla crisi e guariscono. Altri fin ...

