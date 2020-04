Spadafora: «Vedo il sentiero per la ripresa del campionato sempre più stretto» (Di mercoledì 29 aprile 2020) In diretta televisiva a La7 ha parlato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Una posizione, la sua, che sembra lasciare ben poche speranze alla ripresa del campionato. «Vedo il sentiero per la ripresa del campionato sempre più stretto. Penso che nei prossimi giorni potremo avere una sorpresa e che sia la maggioranza dei presidenti a chiederci di fermarci e ripartire la prossima stagione». Il Ministro ha poi aggiunto: «La Francia ha sospeso definitivamente il campionato, potrebbe diventare la linea europea» L'articolo Spadafora: «Vedo il sentiero per la ripresa del campionato sempre più stretto» ilNapolista. Leggi su ilnapolista "Non vedo la ripresa del calcio". Serie A - la doccia gelata da Vincenzo Spadafora

