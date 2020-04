Roberto Giachetti, da radicale a mezzo prete (Di mercoledì 29 aprile 2020) L'iperlaico Roberto Giachetti che declama il Vangelo è una visione innaturale. E' come se l'ultracattolico Giovanardi, vestito da templare, si mettesse a leggere un manifesto abortista sullo sfondo d'un cinema porno. O se il virologo Burioni organizzasse un raduno No-Vax, o Salvini aprisse un centro profughi. Eppure, Giachetti, il rompiballe di talento, ieri era lì, piantato come un ulivo del Getsemani davanti alla chiesa romana di San Silvestro, a difendere la libertà di culto repressa dal Covid19. Dio, ancora non ci credo. I decreti di Conte bloccano la gente fuori dalle chiese mentre riorganizzano i supermercati e lo sport? Ecco che invece di un cardinale, di un funzionario dell'Agesci, di un militante di Comunione e Liberazione qualsiasi, be', ti compare come araldo del Papa, Giachetti. Giachetti, ahò. Il mangiapreti, l'ex radicale cresciuto a pane e ... Leggi su liberoquotidiano Roberto Giachetti a S. Silvestro La mite protesta di un uomo libero

