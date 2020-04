Pirati dei Caraibi 5: La Vendetta di Salazar, in onda giovedì 30 aprile su Canale 5 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, il quinto capitolo della saga in onda giovedì 30 aprile su Canale 5. Trama e trailer. Giovedì 30 aprile su Canale 5 si conclude la saga dedicata al pirata Jack Sparrow. L’appuntamento con il quinto film della saga, per ora l’ultimo, dal titolo Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar è per giovedì alle 21:40 circa su Canale 5 (quando finisce Striscia La Notizia). Il film ha una scena interessante dopo i titoli di coda, che anticipa quello che succederà nel sesto capitolo (che non è ancora uscito). Il film è uscito nelle sale italiane nel 2017 ed è quarto capitolo della nuova trilogia. Il film ha incassato 794,8 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia invece ha incassato 12,5 milioni di euro. Ecco un trailer in italiano: Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare, ... Leggi su dituttounpop Pirati dei Caraibi : il cappello di Johnny Depp è fatto di gomma - svelata la ragione

