OPPO si espande in Italia e approda su Amazon con il suo store online

Ultime Notizie dalla rete : OPPO espande

GizChina.it

Vista la fascia dinon bisogna attendersi dunque chissà quale scheda tecnica e anche per quanto riguarda design e materiali i compromessi sono inevitabili. Fortunatamenteè ricorsa al poco invasivo notc ...L'OPPO A52 e l'OPPO A72, i due prossimi smartphone di fascia media di OPPO, stanno per approdare in Europa: ecco tutti i dettagli.