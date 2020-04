Mistero Kim Jong-Un: che fine ha fatto il dittatore della Corea del Nord? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Mistero Kim Jong-Un: che fine ha fatto il dittatore della Corea del Nord? Da settimane ormai è saltata all’occhio la sua assenza: nonostante in Corea del Nord sia presente il regime dittatoriale più duro e longevo della storia, la scomparsa di Kim Jong-Un rimane un Mistero. Del leader NordCoreano 36enne, terzo membro della famiglia Kim al comando del Paese dopo il nonno Kim Il-Sung ed il padre Kim Jong-Il, non si hanno più notizie dall’11 Aprile. Da quella data, infatti, il politico non è più apparso in pubblico. Subito dopo hanno iniziato a circolare in tutto il globo dei rumors sulla sua salute, ma la Corea del Sud e gli Stati Uniti smentiscono. Mistero Kim Jong-Un, le ipotesi Secondo le più disparate voci in circolo tra i vari Paesi del mondo, rafforzate dalle ipotesi della stampa internazionale, il dittatore NordCoreano ... Leggi su termometropolitico Per Tmz Kim Jong-un è morto. Ma il mistero si infittisce con l’avvistamento del suo treno. Trump - ‘So ma non posso dire’

Corea del Nord - mistero sulla salute di Kim Jong-un : “Caso sospetto di Coronavirus nella scorta - ecco perché è scomparso”

Kim Jong-un - ora è mistero sul messaggio inviato dal resort di Wonsan (Di mercoledì 29 aprile 2020)Kim-Un: chehaildel? Da settimane ormai è saltata all’occhio la sua assenza: nonostante indelsia presente il regime dittatoriale più duro e longevostoria, la scomparsa di Kim-Un rimane un. Del leaderno 36enne, terzo membrofamiglia Kim al comando del Paese dopo il nonno Kim Il-Sung ed il padre Kim-Il, non si hanno più notizie dall’11 Aprile. Da quella data, infatti, il politico non è più apparso in pubblico. Subito dopo hanno iniziato a circolare in tutto il globo dei rumors sulla sua salute, ma ladel Sud e gli Stati Uniti smentiscono.Kim-Un, le ipotesi Secondo le più disparate voci in circolo tra i vari Paesi del mondo, rafforzate dalle ipotesistampa internazionale, ilno ...

Corriere : «È morto», «No, è stato operato»: mistero sulle condizioni di Kim. E i medici cinesi vo... - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Kim sparito, ultimo mistero del regime. L'ipotesi di una successione in famiglia [di FILIPPO SANTELLI] https… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Kim sparito, ultimo mistero del regime. L'ipotesi di una successione in famiglia [di FILIPPO SANTELL… - patchonki : Kim, un mistero sempre più fitto: ecco cosa sappiamo - infoitestero : Donald Trump e il mistero su Kim Jong-un, risponde esitante: 'Non so cosa stia facendo ora, non posso parlarne'' -