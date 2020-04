Le banche Usa abbandonano l’Europa allo shopping cinese? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nelle scorse settimane le banche e le istituzioni finanziarie statunitensi avevano iniziato a consigliare ai loro clienti e ai loro team di investitori di virare con forza verso l’acquisto di obbligazioni e titoli di Stato, come dimostrato dall’endorsement di giganti come Goldman Sachs e BlackRock ai Btp italiani. Ogni sviluppo finanziario ha però un contraltare, e in questo caso nei mercati europei segnati dalla crisi del coronavirus, con le economie a picco e le borse tuttora anemiche, le banche statunitensi stanno iniziando a mollare gradualmente il comparto industriale. Nulla più dell’azione delle storiche regine della finanza mondiale ci ricorda, in questo frangente, quanto il problema del debito corporate, di stampo privato risulti maggiore rispetto alle fibrillazioni sul debito pubblico. Gli accantonamenti ... Leggi su it.insideover Economia e banche Usa piegano le Borse. Piazza Affari perde quasi il 5% - spread a 240

Previsto per fine maggio, il ritorno in Borsa di Banca Carige slitterà. I motivi? L’emergenza sanitaria, la complessità operativa conseguente e il pesante ribasso dei listini non rendono certo appetib ...

L'appello di Conte alle banche: «Liberate le risorse garantite dallo Stato, se ci sono problemi applicativi ditelo»

«Stiamo monitorando la risposta del mondo bancario – ha detto – Abbiamo predisposto tutto perché i finanziamenti vengano erogati. Molte banche si stanno adoperando per assecondare il provvedimento, ma ...

