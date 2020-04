La Maturità light ci sarà il 17 giugno. Niente tesina ma un argomento scelto con i docenti. Azzolina: “A settembre si deve assolutamente tornare a scuola” (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’esame di maturità sarà il 17 giugno e non partirà da una tesina ma da un argomento di indirizzo scelto dagli studenti insieme ai professori. E’ quanto ha annunciato a Skuola.net la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “L’esame di Stato – ha assicurato la ministra – non è un interrogatorio ma l’apice di un percorso non può riguardare quanto non è stato fatto. Per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c’erano gli altri 60 legati alle prove scritte. Ora deve essere valorizzato il percorso di studi di più: quel 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 riservati alla prova orale. Questo sarà un giusto riconoscimento all’impegno. Sarà una riconversione delle vecchie tabelle, il ragazzo che prima avrebbe avuto 40 crediti al ... Leggi su lanotiziagiornale Un esame di maturità light se si tornerà a scuola dopo il 18 maggio

