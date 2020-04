Kaley Cuoco nel cast di The Man from Toronto (Di mercoledì 29 aprile 2020) Kaley Cuoco è entrata a far parte del cast del film The Man from Toronto, film con Kevin Hart e Woody Harrelson. Kaley Cuoco sarà la protagonista del film The Man from Toronto, la commedia della Sony che avrà come star Woody Harrelson e Kevin Hart. L'attrice ritornerà così sul grande schermo dopo essere stata la star dell'apprezzata comedy The Big Bang Theory. The Man from Toronto, che avrà come star Woody Harrelson e Kevin Hart, racconta ciò che accade quando l'assassino più mortale al mondo, conosciuto come 'L'uomo da Toronto', e Teddy, l'uomo più incasinato di New York, sono al centro di uno scambio di persona in un Airbnb in affitto. I due devono quindi collaborare per salvare la situazione, ma ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 aprile 2020)è entrata a far parte deldel film The Man, film con Kevin Hart e Woody Harrelson.sarà la protagonista del film The Man, la commedia della Sony che avrà come star Woody Harrelson e Kevin Hart. L'attrice ritornerà così sul grande schermo dopo essere stata la star dell'apprezzata comedy The Big Bang Theory. The Man, che avrà come star Woody Harrelson e Kevin Hart, racconta ciò che accade quando l'assassino più mortale al mondo, conosciuto come 'L'uomo da', e Teddy, l'uomo più incasinato di New York, sono al centro di uno scambio di persona in un Airbnb in affitto. I due devono quindi collaborare per salvare la situazione, ma ...

