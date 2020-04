Ischia | ristoratori consegnano le chiavi dei loro locali ai sindaci | Fase 2 | norme troppo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Questa mattina una delegazione died imprenditori del settore horeca (hotellerie-restaurant-café) dell’isola d’ha consegnato simbolicamente ledelle proprie attività nelle mani deidiPorto e Forio in segno di protesta per la profonda crisi che il settore sta vivendo per l’emergenza corona virus. Il gesto di stamane segue la partecipazione deiischitani a #risorgiamoitalia, l’evento di sensibilizzazione sulle gravi difficoltà del comparto organizzato a livello nazionale: ieri sera dalle 21 oltre 150 tra ristoranti, bar, caffetterie, pub hanno acceso le luci deiper richiamare l’attenzione sulle conseguenze dello stop prolungato all’attività e le difficoltà nel ripartire rispettando leemanate per limitare la diffusione del corona virus. ...