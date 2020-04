Il presidente del Lione propone i playoff per assegnare il titolo in Ligue 1 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nonostante la decisione annunciata ieri dal Governo francese di dire stop al campionato di calcio, non tutti i club si sono arresi. Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas infatti ritiene che la stagione in corso debba in qualche modo essere conclusa e ha detto “Ho letto ciò che ha detto la UEFA. La Federazione vuole che le competizioni finiscano entro agosto, offrendo anche l’opportunità di finire la stagione cambiando il formato delle competizioni Quindi credo che ci sia un modo alternativo per finire questa stagione: una serie di playoff per la parte alta e quella bassa della classifica che potrebbe andare in scena ad agosto o anche a luglio a porte chiuse” ha proseguito Aulas a L’Equipe. “Non dobbiamo avere fretta, ma credo che con queste regole sulla riduzione della quarantena forse c’è ancora modo ... Leggi su ilnapolista Massimo Cicatiello confermato presidente della sezione Editoria di Unindustria

Quanto guadagna Donald Trump : stipendio e patrimonio del Presidente Usa

