Giulia Molino di Amici di Maria sull’anoressia | “Volevo attenzione”

(Di mercoledì 29 aprile 2020)19,parla dell’anoressia e svela: “Volevo attenzione” Terza classificata ad19,ha raccontato al settimanale Chi come è uscita dai problemi alimentari di cui ha sofferto e che deciso di tradurre in musica nel brano Nietzsche: “È stato difficile. L’ho fatto in maniera schietta, assumendomene la responsabilità, non l’ho fatto come fosse una cosa che non mi riguarda. L’anoressia è un disturbo e spero che tanti possano ascoltare la mia canzone, ritrovarsi e trovare la forza per sollevarsi”. All’anoressiaè arrivata in seguito a una dieta per cercare di perdere peso, poichè alle elementari era in sovrappeso e veniva bullizzata. Poi la cantante didiDe Filippi ha svelato: “So che io avevo bisogno di attirare ...