«Fino a ieri ci dicevate che l’età non contava | e ora è tutto finito?» | il monologo di

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) «Noi saremo anche un po’ più a rischio di coronavirus, però non è che di colpo siamo rincoglioniti». È così che Lella Costa inizia un bellissimo monologo che affonda le radici nell’inquietudine di tutti quegli anziani che, nel mezzo del coronavirus, si sentono l’anello debole, i soggetti a rischio, i primi a dover fare le valigie. Lo fa durante EPCC – Live, il programma di Sky Uno con Alessandro Cattelan che già in passato ha dato spazio a testimonianze sincere e senza filtri sui temi più disparati, come il difficile rapporto con i figli scritto da Mattia Torre e brillantemente recitato da Valerio Mastandrea. Stavolta è il turno di Costa, una professionista che ha più di 60 anni e che chiede per la prima volta ai più giovani di «mettersi nei nostri panni», provare anche solo per un attimo a pensare a cosa provano i cosiddetti Over, quelli che «se non gli dici la tua età, non esci di casa». https://twitter.com/EPCCattelan/status/1255233634602229763