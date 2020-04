Fase 2: pubblicato l’elenco completo con tutti i negozi aperti dal 4 maggio. Attività consentite: ecco cosa si potrà fare (Di mercoledì 29 aprile 2020) Cosa si può fare e cosa no a partire dal 4 maggio? Il Ministero della Salute, sul proprio sito, ha aggiornato il documento con le FAQ che fanno riferimento a tutte le misure che il Governo ha adottato per far fronte alla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia. Speranza: ‘La Fase 2 non è il liberi tutti. Dobbiamo ripartire con prudenza’ “La Fase 2 non è lo scampato pericolo, non è il liberi tutti, ma un allentamento delle misure dentro un’epidemia che non si è esaurita. Si riparte con massima prudenza. Il Paese vuole ripartire, ma lo dobbiamo fare con giudizio, con prudenza, monitorando la situazione” – ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza a Dimartedì su La7. Ecco a seguire tutte le nuove disposizioni del Governo e le domande con risposta che dovrebbero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 aprile 2020) Cosa si può fare e cosa no a partire dal 4? Il Ministero della Salute, sul proprio sito, ha aggiornato il documento con le FAQ che fanno riferimento a tutte le misure che il Governo ha adottato per far fronte alla2 dell’emergenza Coronavirus in Italia. Speranza: ‘La2 non è il liberi. Dobbiamo ripartire con prudenza’ “La2 non è lo scampato pericolo, non è il liberi, ma un allentamento delle misure dentro un’epidemia che non si è esaurita. Si riparte con massima prudenza. Il Paese vuole ripartire, ma lo dobbiamo fare con giudizio, con prudenza, monitorando la situazione” – ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza a Dimartedì su La7. Ecco a seguire tutte le nuove disposizioni del Governo e le domande con risposta che dovrebbero ...

“Non si devono abbandonare i bambini e i ragazzi. Non bastano provvedimenti come il bonus o il congedo parentale. Né si può pensare di lasciare i figli soli in casa o portarli dai nonni”. Così il pres ...

Fase 2, Ruotolo frena: "Visto cosa è accaduto in Germania?, ci vuole cautela"

Il giornalista e politico Sandro Ruotolo ha pubblicato un messaggio su Twitter in cui chiede cautela dopo quanto accaduto in Germani C'è tanta frenesia per l'arrivo della tanto discussa 'Fase 2' che s ...

