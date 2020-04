Covid-19, quasi rientrata l’emergenza in Sicilia, +20 da ieri e nessun decesso (Di mercoledì 29 aprile 2020) Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 29 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 75.360 (+2.352 rispetto a ieri), su 71.301 persone: di queste sono risultate positive 3.140 (+20), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.145 (+2), 763 sono guarite (+18) e 232 decedute (0). Degli attuali 2.145 positivi, 449 pazienti (-13) sono ricoverati – di cui 34 in terapia intensiva (0) – mentre 1.696 (+15) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della ... Leggi su direttasicilia Emergenza Covid-19 - per il 4 maggio quasi tutti esauriti i treni da Milano verso il Sud - paura per la seconda ondata di rientri

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : quasi due milioni di ammalati in tutto il mondo per il Covid-19

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : quasi 60 mila vittime negli Stati Uniti con Covid-19 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 29 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regionena all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 75.360 (+2.352 rispetto a), su 71.301 persone: di queste sono risultate positive 3.140 (+20), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.145 (+2), 763 sono guarite (+18) e 232 decedute (0). Degli attuali 2.145 positivi, 449 pazienti (-13) sono ricoverati – di cui 34 in terapia intensiva (0) – mentre 1.696 (+15) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regionena. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi Covid-19, task force Lombardia: "Il virus circolava a Milano già dal 26 gennaio" TGCOM Coronavirus, una famiglia su 5 in grave difficoltà economica

Milano, 29 apr. - Una famiglia su cinque in Italia è in grave difficoltà economica per l'emergenza Covid-19 e il 40% dei nuclei teme la disoccupazione, subito o il prossimo anno, con la paura concreta ...

Pandemia e riaperture, nessuna certezza

Due sono i poli estremi nei quali il nostro Paese – ma situazione simile si pone e si porrà in tutte le nazioni colpite duramente dalla pandemia di Covid 19 – si trova costretto a muoversi con numeros ...

