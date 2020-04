Coronavirus | Speranza | “Se riaprissimo tutto | in due settimane il virus presenterebbe il

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Le misure adottate hanno salvato la vita a migliaia di persone. Il 10 marzo ho insistito con forza per chiudere in tutte le Regioni. Rivendico quel passaggio difficile. Con il lockdown si è evitato che l’onda altissima delarrivasse al Sud, che avrebbe pagato un prezzo molto salato“: lo ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, il Ministro della Salute Robertoprecisando che non vi è “nessuna pretesa di riorganizzare la società con un Dpcm” e che si tratta di “polemiche senza senso“. “Dobbiamo tutti lavorare insieme, anche con i presidenti di Regione e i sindaci“, ma dal 4 maggio non sarà “assolutamente” un liberi tutti: “Ci è sembrato giusto dare un primo cauto segnale perché siamo consapevoli della sofferenza delle persone, ma come ...