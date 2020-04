Coronavirus, in Spagna aumentano i morti. Germania limita viaggi fino al 14 giugno. Crescono vittime in Brasile, Bolsonaro: “Mi spiace”. E riapre attività (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tornano a salire i morti da Coronavirus in Spagna, che per il premier Pedro Sanchez sta attraversando “una situazione economica e sociale gravissima”. Nelle ultime 24 sono stati registrati 325 decessi, circa l’8% in più rispetto ai 310 del giorno precedente, per un totale di 24.275. Allo stesso tempo, le persone guarite sono state 6.399, pari al livello più alto dall’inizio della crisi. La Germania, invece, che ha visto ripartire l’epidemia con l’allentamento delle restrizioni, prorogato i limiti ai viaggi fino al 14 giugno e il governo intende reperire, per la prima volta, fino a 4,5 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale contro la consueta influenza perché affrontarla oltre al Coronavirus potrebbe mettere sotto pressione il sistema sanitario tedesco. Il Brasile anche il neoministro della Salute Nelson Teich – voluto dal ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in Spagna aumentano i morti. Germania limita viaggi fino al 14 giugno. Crescono vittime in Brasile - Bolsonaro : “E quindi? Non faccio miracoli”

Juventus - dalla Spagna : Dybala ancora positivo al Coronavirus - tutti i dettagli

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus diretta, Spagna: 325 morti in 24 ore. Aumento dell'1%, maggiore rispetto a quelli registrati nei giorni scorsi Il Messaggero Ciclismo: la Vuelta non parte più dall’Olanda, il nuovo calendario di corse è un rebus

La notizia era nell’aria, ma adesso è diventata ufficiale: la Vuelta di Spagna 2020 di ciclismo non partirà dai Paesi Bassi, come invece era in programma. A causa del coronavirus il comitato organizza ...

Nessuno ricorda i morti con il coronavirus a Benevento e nel Sannio e il dolore dei loro familiari

Villa Margherita, Benevento, pare avere quasi una contabilità separata rispetto ai decessi da Covid-19, per questo è il caso di tenersi lontani da emozioni di vario tipo rabbia, impotenza, dolore… Pre ...

