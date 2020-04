Coronavirus, con le restrizioni si compiono meno reati: quasi un quarto rispetto a prima. Gli omicidi calano del 71%. Ma c’è più usura (Di mercoledì 29 aprile 2020) I milanesi non ammazzano più neanche il sabato. E neppure il resto degli italiani. Le restrizioni imposte per combattere il Coronavirus fanno calare drasticamente il numero dei reati. Nel mese di marzo, il primo dell’epidemia, in Italia si sono consumati 68.069 reati, a dispetto dei 203.723 dello stesso periodo del 2019, quando non esistevano le restrizioni imposte dal Covid-19. Il dato emerge dal report sulla delittuosità in Italia elaborato dalla Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Il rapporto sottolinea il drastico calo nel numero degli omicidi volontari: tra l’1 e il 31 marzo 2020 sono stati 11, con un calo del 71% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, sono stati 7 gli omicidi con vittime di sesso femminile (erano 12 nel marzo 2019) e 7 quelli in ambito familiare affettivo (13 nel ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - quali sono i sintomi meno conosciuti? Ce lo racconta un’operatrice sanitaria

La prestigiosa rivista medico-scientifica New England Journal of Medicine solleva l'ipotesi che la paura del contagio abbia indotto la popolazione a sottovalutare i sintomi di malattie cardiache e che ...

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – Ieri sera hanno riacceso le luci dei loro negozi, spente da quasi 60 giorni per il lockdown legato all'emergenza Coronavirus, e da stamattina le loro vetrine sono tutte ...

