Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS BRASILE Coronavirus, Brasile supera la Cina per numero di morti TGCOM CORONAVIRUS BRASILE/ Fosse comuni e ministri cacciati: Bolsonaro è nell’angolo

RIO DE JANEIRO – Giovedì 24 aprile il Brasile riportava il record di morti per il coronavirus e i telegiornali di tutto il mondo mostravano le fosse comuni di Manaus. Sono due mezze verità: il giorno ...

America Latina tra crisi epidemica e débacle economica

Nel suo recente rapporto la Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL) ha confermato che, a causa della diffusione del Covid-19, il 2020 sarà l’anno della peggiore contrazione econ ...

