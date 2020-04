Casi in ospedale e ricoveri in terapia intensiva Gli indicatori che fanno riscattare

Casi in ospedale e ricoveri in terapia intensiva. Gli indicatori che fanno (ri)scattare il lockdown (Di mercoledì 29 aprile 2020) Francesca Angeli La partita delle riaperture è un Monopoli: con probabilità e imprevisti La strada verso la Fase 4 quella della piena libertà di movimento non è priva di ostacoli e come nel gioco del Monopoli tra una tappa e l'altra, tra imprevisti e probabilità, si potrebbe essere costretti a tornare indietro di qualche casella. Una certezza c'è: per la Fase 4 bisognerà aspettare il vaccino o in alternativa un trattamento che si sia dimostrato pienamente efficace, una cura certa insomma per il Covid 19. Nel frattempo il governo italiano e in particolare ministro della Salute, Roberto Speranza, ha elaborato una road map, un percorso a tappe da seguire passo passo per avvicinarsi in sicurezza alla Fase 4 ovvero alla fine della pandemia. I punti essenziali, i criteri da seguire sono indicati nell'ultimo Dpcm all'allegato 10. ... Leggi su ilgiornale Emergenza Covid-19 - Lopalco responsabile task force Puglia “Convivere con il virus significa accettare casi di infezione e accettare che le persone debbano andare in ospedale per essere curate”

Coronavirus : all’Ospedale di Reggio Calabria 0 casi positivi

RegLiguria : [28/4-17:45] #CoronavirusLiguria ?? 5.119 attualmente positivi (+35) ?? 799 in ospedale (-38) ?? 81 UTI (-2) ?? 2.772… - alexbarbera : Nel dettaglio: su 4.500 casi notificati fra il primo e il 23 aprile, il 44,1 per cento dei contagi è stato nelle re… - parpinux : RT @Cartabellotta: #coronavirus: aggiornamento 28 aprile 201.505 casi - 75,7% in isolamento domiciliare + 'Dimessi/Guariti' - 21.586 pazien… - EXPLICIVT : RT @Cartabiancarai3: #Settembrese: 'Bisogna ripartire ma con calma perchè i risultati in ospedale li stiamo vedendo adesso. Stiamo iniziand… - trapani24h : Coronavirus, in Sicilia situazione stabile: 35 nuovi casi, 13 persone lasciano l'ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Casi ospedale Casi in ospedale e ricoveri in terapia intensiva. Gli indicatori che fanno (ri)scattare il lockdown il Giornale Coronavirus, ultimi dati: gli attualmente positivi scendono di 608 unità

Sono 201.505 i casi totali di positività al coronavirus alle 17 del 28 aprile, 2.091 in più rispetto al giorno precedente (+1%). I decessi salgono a 27.359, in crescita di 382 unità (+1,4%). Per le mo ...

Coronavirus e malattia di Kawasaki nei bambini: c’è un legame, aumento di casi a Bergamo

Coronavirus e malattia di Kawasaki nei bambini: c’è un legame, aumento di casi a Bergamo (In foto la lingua a fragola, sintomo tipico della sindrome) ROMA – Ci potrebbe essere un legame tra il nuovo c ...

