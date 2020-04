Calciomercato Napoli, ancora dubbi sul rinnovo di Dries Mertens dopo l’acquisto della maglia da parte di Aurelio De Laurentiis (Di mercoledì 29 aprile 2020) La questione rinnovo Dries Mertens rimane uno dei temi più controversi e discussi in casa Napoli di questi tempi. Il belga sembrava ad un passo dall’accordo dopo aver incontrato il presidente diverse settimane fa, ma poi è arrivata un’improvvisa frenata per il Coronavirus. Aurelio De Laurentiis ha appena comprato la maglia indossata dal giocatore contro il Barcellona messa all’asta dall’iniziativa benefica Ferrara-Cannavaro per aiutare i cittadini più bisognosi, lasciando pensare a un segnale distensivo. dopo il suo gesto la pagina “Che fatica la vita da bomber” ha voluto così commentare: “Quella maglia se l’è aggiudicata il presidente De Laurentiis. Ma come ca*** è che gli compra la maglia, ma non gli rinnova il contratto???” Lo stesso Dries Mertens ha messo un “like” al ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli : De Laurentiis vuole Icardi - Milik verso la Juve

29/04/2020 - Si è insediato oggi l’Osservatorio Regionale Prezzi istituito dall'Amministrazione Regionale nell'ottica della massima sinergia istituzionale, con la funzione di monitorare e contrastare ...

La questione rinnovo Dries Mertens rimane uno dei temi più controversi e discussi in casa Napoli di questi tempi. Il belga sembrava ad un passo dall'accordo dopo aver incontrato il presidente diverse ...