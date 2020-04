Bonus figli fino ai 14 anni: requisiti, importo e regole del decreto aprile 2020 Coronavirus (Di mercoledì 29 aprile 2020) Arrivano preziose indicazioni circa il famigerato Bonus figli che come sappiamo rappresenta una proposta di estensione di forme di sostegno alla famiglia per coloro che abbiano almeno un figlio di età compresa fino ai 14 anni. Ma di che cosa stiamo parlando di preciso? Ecco tutte le indicazioni, i requisiti relativi all’importo e le regole e le indicazioni relative alla proposta del Bonus figli fino a 14 anni indicata come un probabile elemento del decreto aprile 2020. Ma cos’è questo Bonus figli fino ai 14 anni? E come funziona e a chi spetta? Facciamo chiarezza. Bonus figli fino a 14 anni, ministra Bonetti: da 80 a 10 euro al mese in base all’Isee Nel nuovo decreto di aprile di circa 50 miliardi di euro per l’emergenza coronavirus “ho voluto proporre questa misura: un assegno straordinario per tutti i ... Leggi su italiasera Bonus figli fino a 14 anni : requisiti - importo reddito e a chi spetta

