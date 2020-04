Basket | Eurolega femminile 2020 | Cecilia Zandalasini nominata nel primo quintetto

(Di mercoledì 29 aprile 2020) 15,9 punti di media, con circa 30 minuti di utilizzo per partita. Per lei anche... L'articolonelproviene da ForzAzzurri.net.

80yeye80 : RT @parallelecinico: Cecilia Zandalasini è stata inserita nel miglior quintetto di Eurolega femminile di questa stagione. 15.9 punti di med… - EmaGiulianelli : Le più belle notti italiane in Eurolega! Ripercorriamo insieme le partite più memorabili delle nostre squadre nell… - zecchiniluca94 : RT @parallelecinico: Cecilia Zandalasini è stata inserita nel miglior quintetto di Eurolega femminile di questa stagione. 15.9 punti di med… - antogotgame : RT @parallelecinico: Cecilia Zandalasini è stata inserita nel miglior quintetto di Eurolega femminile di questa stagione. 15.9 punti di med… - lelloak : RT @parallelecinico: Cecilia Zandalasini è stata inserita nel miglior quintetto di Eurolega femminile di questa stagione. 15.9 punti di med… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega

OA Sport

FIBA ha annunciato il miglior quintetto della stagione di EuroLeague Women 2019-2020, dopo una votazione che ha coinvolto i tifosi, un panel di media e gli allenatori delle squadre della competizione.Sebbene la stagione terminerà solo ad ottobre con la Final Eight in sede unica, Euroleague Women ha deciso di assegnare i premi individuali per questa stagione. Manca il più importante, il premio alla ...