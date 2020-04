Azzolina: «Maturità al via il 17 giugno. L’esame orale non sarà una tesina» (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’esame di maturità si terrà il 17 giugno. Lo ha dichiarato il ministro all’Istruzione, Lucia Azzolina, a Skuola.net. «L’esame orale partirà da un argomento che non sarà una tesina ma un argomento scelto con i loro professori. Si parte da un argomento di indirizzo. L’esame di stato non è un interrogatorio, ma l’apice di un percorso. Non può riguardare quello che non è stato fatto». Il ministro ha aggiunto: «Per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c’erano gli altri 60 legati alle prove. Ora deve essere valorizzato il percorso di studi in più. Quei 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova orale. Questo sarà un giusto riconoscimento all’impegno. Poi ci sarà la possibilità di far sì che l’esame ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - il ministro Azzolina : maturità al via il 17 giugno - per gli orali argomento scelto con i prof

L'esame di maturità si terrà il 17. Lo ha dichiarato il ministro all'Istruzione, Lucia, a Skuola.net. «L'esamepartirà da un argomento che non sarà unama un argomento scelto con i loro professori. Si parte da un argomento di indirizzo. L'esame di stato non è un interrogatorio, ma l'apice di un percorso. Non può riguardare quello che non è stato fatto». Il ministro ha aggiunto: «Per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c'erano gli altri 60 legati alle prove. Ora deve essere valorizzato il percorso di studi in più. Quei 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova. Questo sarà un giusto riconoscimento all'impegno. Poi ci sarà la possibilità di far sì che l'esame ...

