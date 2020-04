Alaloth: Champions of The Four Kingdoms si mostra in un nuovo video gameplay commentato dagli sviluppatori (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nella giornata di oggi, il publisher All in! Games e gli sviluppatori di Gamera Interactive hanno pubblicato un nuovo video gameplay per Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, titolo ARPG creato con il supporto narrativo di Chris Avellone, lo storico sceneggiatore responsabile di titoli come Fallout: New Vegas, Alpha Protocol e Divinity: Original Sin II.Il video, disponibile in fondo alla notizia, è un gameplay commentato che offre una panoramica molto dettagliata sul questo nuovo titolo. Fra personalizzazione, quest, battaglie, viaggi e altro, Alaloth promette tutto quello che servirà per soddisfare i fan degli action-RPG isometrici.Sarà possibile scegliere fra quattro razze giocabili (umani, elfi, nani e orchi) e far parte di oltre 40 casate o clan, ognuna con la propria storia e il loro lignaggio. Ovviamente, potremo personalizzare il nostro eroe nella classe, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nella giornata di oggi, il publisher All in! Games e gli sviluppatori di Gamera Interactive hanno pubblicato unperof the, titolo ARPG creato con il supporto narrativo di Chris Avellone, lo storico sceneggiatore responsabile di titoli come Fallout: New Vegas, Alpha Protocol e Divinity: Original Sin II.Il, disponibile in fondo alla notizia, è unche offre una panoramica molto dettagliata sul questotitolo. Fra personalizzazione, quest, battaglie, viaggi e altro,promette tutto quello che servirà per soddisfare i fan degli action-RPG isometrici.Sarà possibile scegliere fra quattro razze giocabili (umani, elfi, nani e orchi) e far parte di oltre 40 casate o clan, ognuna con la propria storia e il loro lignaggio. Ovviamente, potremo personalizzare il nostro eroe nella classe, ...

